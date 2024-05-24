Опубликовано видео сгоревшего под Львовом полигона Появились кадры горящего полигона под Львовом, где погибли около 100 бойцов ВСУ

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Telegram-канале Dambiev опубликовал видео, сделанное в марте 2024 года. По утверждению авторов канала, на нем запечатлен пожар на Яровском полигоне во Львове, начавшийся после ракетной атаки ВС России. Сообщается, что было уничтожено место дислокации военнослужащих ВСУ и около 30 иностранных наемников из Франции, Польши, Германии и Британии. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Погибло всего примерно 100 человек. На видео попали горящие двухъярусные кровати и остатки военных палаток.

Вооруженные силы России уничтожили несколько баз, где военнослужащих украинской армии обучали наемники из других стран. Один из таких объектов находился в Харьковской области. Бывший солдат ВС Великобритании Дэн Ридли занимается подготовкой украинских военных на прифронтовой базе. По его словам, существовали и другие центры, но их уничтожили российские боеголовки.

Российская армия в период с 11 по 17 мая нанесла 28 групповых ударов по объектам ВСУ в зоне СВО с использованием высокоточного оружия и БПЛА. Целью военных миссий РФ стали командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы, базы горючего ВСУ. Кроме того, были нанесены удары по местам хранения и производства дронов, а также безэкипажных катеров. Также известно, что российская сторона поразила пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников, вступивших в ряды украинской армии.