Опубликовано видео сгоревшего дотла кафе «Полигон»

Фото: mchs.gov.ru

В Сети появились кадры сгоревшего дотла кафе «Полигон» в Костроме. Видео опубликовал Telegram-канал Zvezdanews. По последним данным, в результате трагедии погибли 15 человек.

СК также показал кадры с места пожара снаружи кафе.

Пожар в кафе «Полигон» начался в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи кв. м, пожару был присвоен третий номер сложности. В борьбе с огнем были задействованы 50 человек и 20 единиц техники. Из здания эвакуировали 250 человек.

По факту гибели людей СКР возбудил уголовное дело. Глава регионального СУ СК Денис Левченко взял ход расследования под личный контроль.