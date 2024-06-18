Опубликовано видео с застрявшим посередине реки автобусом Amur Mash: в Приморье автобус с вахтовиками застрял посередине реки Амги

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Автобус с вахтовиками застрял посередине реки Амги в Тернейском районе Приморского края, сообщает Telegram-канал Amur Mash. Он также опубликовал видеоролик, в котором видно, как люди забрались на крышу транспортного средства.

Как уточнил канал, сотрудники компании по лесопереработке решили переехать вброд реку с мощным течением, однако КамАЗ застрял в воде. На опубликованных кадрах видно, что людей вызволяли при помощи экскаватора. По словам очевидцев, бурный поток не позволял добраться до ПГТ Светлая. Кроме того, в районе села Усть-Соболевка смыло мост.

Согласно публикации, всех вахтовиков успешно доставили на берег. Пострадавших среди них нет. На территории Дальнереченского района и Пожарского округа введен режим повышенной готовности. Также режим чрезвычайной ситуации ввели в селе Новокрещенка.

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