Опубликовано видео с рейда по петербургским производствам с мигрантами В Петербурге на крупных заводах задержали 25 мигрантов с подложными документами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция выявила порядка 25 нарушителей в ходе масштабного рейда по крупным петербургских производствам, которые нанимали на работу приезжих с поддельными документами, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Преступную схему наладил местный организатор незаконного канала миграции.

Уточняется, что организатор схемы действовал под видом консультационных услуг в сфере миграции. Иностранцам оформляли фиктивные трудовые договоры и патенты, а далее они устраивались на производства. Еще в 2021 году в этой структуре выявили 160 мигрантов с нарушениями в документах. Также были задержаны девять организаторов.

Уточняется, что рейды прошли на производствах готовой еды, заморозки, вторсырья, на складах продовольственных и цветочных магазинов. На видеозаписях видно, что силовики укладывают работников на пол лицом вниз и заламывают руки. 155 человек были допрошены в качестве свидетелей.

В конце ноября в подмосковной Электростали прошли рейды с участием ОМОНа. До этого 16 человек получили протоколы за нарушение режима пребывания в стране, миграционных правил и незаконную работу, каждому выписали штраф, троих выдворили из страны.