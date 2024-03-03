Опубликовано видео с обвалившейся на машины скорой помощи крышей Крыша гаража обвалилась на две новые машины скорой помощи в Качканаре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В гараже больницы города Качканара в Свердловской области обвалилась крыша, сообщает «Качканарский четверг». Очевидцы произошедшего выложили в соцсети видеозапись с последствиями инцидента.

Оптимизировали две машины новые, — иронизирует голос за кадром.

Telegram-канал Ural Mash отмечает, что гаражу 58 лет. Предполагается, что ветхая кровля здания не выдержала навеса снега. Известно, что ремонта в гараже не было больше десяти лет. В момент ЧП в боксе стояли три автомобиля, из которых один уцелел. Всего у службы СМП в наличии семь автомобилей. Начальство считает, что все бригады достаточно укомплектованы, но, по словам медиков, машин им не хватало и до ЧП.

Ранее в подмосковной Старой Купавне крыша супермаркета «Пятерочка» рухнула под тяжестью снега. Внутренние площади магазина завалило наледью и снегом. Сотрудники вовремя успели вывести из помещения покупателей. Инцидент обошелся без пострадавших.

18 февраля в столичном парке на Большой Филевской улице провалилась крыша сцены летнего театра. Очевидцы сообщили, что наиболее вероятной причиной случившегося стал скопившийся на крыше снег.