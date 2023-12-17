Опубликовано видео с нападением на водителя маршрутки в Краснодаре В Краснодаре водителя маршрутки выволокли на улицу и избили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодаре двое мужчин выволокли на проезжую часть водителя маршрутки и начали избивать его руками. Видео опубликовал Telegram-канал «Краснодар и край», по данным которого инцидент произошел у ТРЦ «Галерея». Пострадавший при этом не оказывал сопротивления, а нападавшие сопровождали побои ругательствами.

Мужчине вызвали скорую помощь. Причины конфликта неизвестны.

Инцидент произошел вечером 16 декабря. Свидетелями нападения стали пассажиры маршрутного такси. Во время драки они находились в салоне.

В октябре в Санкт-Петербурге двое пассажиров такси избили водителя и ограбили его на 15 тысяч рублей. После заявления потерпевшего в полицию был задержан один из подозреваемых — ранее неоднократно судимый автослесарь. Вместе с ним была подельница.

В сентябре двое жителей Барнаула избили водителя скорой медицинской помощи, которая приехала к одному из них по вызову — пьяный пациент разбил себе голову. Пострадавший получил серьезные травмы головы и конечностей. Нападавшим грозит до четырех лет лишения свободы.