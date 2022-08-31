Опубликовано видео с моментом взрыва животных под Курском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Момент взрыва в животноводческом комплексе в Курской области попал на видео, кадрами поделился Telegram-канал Baza. На видео видно, как в здании пасется стадо коров, а после приземления снаряда они пропадают из зоны видимости.

О попадании снаряда в животноводческий комплекс в Елизаветовке накануне сообщил глава Курской области Роман Старовойт. По его словам, в результате обстрела ВСУ погибло более 20 коров элитной породы. Украинские военные целились по двум приграничным селам Глушковского района области — Алексеевка и Елизаветовка. Среди местных жителей пострадавших нет. Также пострадали несколько частных домовладений.

23 августа губернатор продлил действующий в регионе «желтый» (высокий) уровень террористической опасности еще на 15 дней, до 7 сентября. Он также призвал жителей региона к бдительности. «Желтый» уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля. Старовойт призвал жителей быть бдительными и сообщать о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах по номеру 112.