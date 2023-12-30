Опубликовано видео с моментом ДТП, в которое попал глава Минздрава Башкирии Машина с главой Минздрава Башкирии попала в лобовое столкновение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT опубликовал запись с автомобильного видеорегистратора с моментом ДТП, в котором в том числе пострадал глава Минздрава Башкортостана Айрат Рахматуллин. Сейчас руководитель ведомства находится в отделении нейрохирургии в Уфе. В больницу его доставили вертолетом санавиации.

Авария с участием четырех автомобилей произошла на трассе Караидель – Бирск. В ней погибли два человека.

В Lada Largus, которая пострадала больше всего, погибли два человека. В ДТП попали автомобили марок Lada Largus, Lada Granta, Toyota Camry и Toyota Corolla. Иномарка, на которой ехал Рахматуллин с помощником, принадлежала ГКУ «Транспортное управление».

30 декабря восемь человек пострадали в ДТП с легковушкой и микроавтобусом в Волгоградской области. Авария произошла в Суровикинском районе на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский в 18:25 накануне. Госпитализация понадобилась семерым пострадавшим, еще одного отпустили на амбулаторное лечение после осмотра. Состояние двух раненых потребовало поместить их в реанимационное отделение, пятеро находятся в хирургии.