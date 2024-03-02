Опубликовано видео с места предположительного падения дрона в Петербурге «112» опубликовал видео с места предположительного падения дрона в Петербурге

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Telegram-канал «112» опубликовал видеокадры очевидцев с места столкновения, предположительно, беспилотного летательного аппарата с жилым домом в Санкт-Петербурге. На видео канала видны обломки, разбросанные в радиусе нескольких десятков метров на месте ЧП.

Судя по кадрам «112», повреждения получили несколько квартир пятиэтажного дома и их балконы, у ряда квартир повыбивало окна. Как указывает канал, повреждены два дома.

Telegram-канал «112» сообщил об инциденте утром 2 марта. По его данным, незадолго до столкновения с домами местные жители видели яркую вспышку в небе и громкий гул мотора над домами, жильцов домов эвакуировали.

В январе Министерство обороны России впервые сообщило о перехвате украинского беспилотника над территорией Ленинградской области. По данным военных, атака беспилотников самолетного типа была предпринята 18 января около 01:30 мск.

Отмечалось, что БПЛА был перехвачен 18 января над Финским заливом, его подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В радиусе 70 километров от аэропорта Пулково был введен план «Ковер». Ограничение на взлет и посадку действовало с 00:57 до 01:20, говорится в публикации.