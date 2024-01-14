Опубликовано видео с места пожара склада Wildberries в Шушарах РЕН ТВ опубликовал видео с места сгоревшего склада Wildberries в Шушарах

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

В Сети опубликованы новые кадры последствий пожара на складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом. Видеороликом делится телеканал РЕН ТВ. На кадрах видно, что здание выгорело почти полностью. Над пепелищем продолжают подниматься клубы дыма.

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение на складе Wildberries более чем через сутки после начала пожара. Склад загорелся ранним утром 13 января. В 04:20 по московскому времени сработала первая сигнализация. Работники начали выходить из помещения спустя три часа. К обеду 13 января пожар удалось локализовать на площади 70 тысяч квадратных метров.

Сумма имущественного ущерба от пожара может превысить 10 млрд рублей. По словам экспертов, это сопоставимо с суммой выплат маркетплейса Ozon после возгорания на его складе летом прошлого года. При этом на ситуацию могут повлиять человеческие жертвы.

Ранее в Wildberries заявили, что не могут дозвониться до 80 сотрудников склада, которые были на работе в момент пожара. По словам представителя компании, установить связь сложно, так как многие оставили телефоны на складе.

Он добавил, что процесс поиска работников продолжается. Пресс-служба компании в беседе с NEWS.ru подтвердила, что кол-центр Wildberries работает в круглосуточном режиме, сотрудники могут связаться с компанией по номеру горячей линии: (495) 775-55-57. При этом в пресс-службе компании добавили, что на данный момент пропавшими никто из сотрудников склада в Шушарах не числится.