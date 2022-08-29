Опубликованы кадры последствий пожара на рынке в Волжском В Волжском потушили крупный пожар на рынке «Людмила»

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Автомобиль противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара на рынке «Людмила» в городе Волжский Волгоградской области

Пожар на рынке в городе Волжский Волгоградской области полностью удалось ликвидировать к утру понедельника, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В минувшее воскресенье около пяти вечера загорелась кровля крытого рынка на общей площади 700 квадратных метров. Позже огонь удалось локализовать на площади 7 тысяч квадратных метров, передает РИА Новости.

Полностью пожар был ликвидирован в понедельник в 6.24, — говорится в сообщении.

Последствия крупного пожара попали на видео. На записи можно наблюдать, как огонь почти практически полностью уничтожил здание рынка. На месте по-прежнему дежурят сотрудники МЧС и полиции.

По данным НТВ, спасатели эвакуировали 153 человека — персонал и покупателей. Информации о пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности во время проведения сварочных работ. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края загорелсясклад с лакокрасочными материалами. Там располагались электрокабели, лакокрасочные материалы. В момент возникновения пожара в помещении находились 22 человека, которые быстро вышли на улицу.