Опубликовано видео с места гибели восьми человек в ДТП под Ростовом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Опубликовано видео с места ДТП в Волгодонском районе Ростовской области. В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли восемь человек, в том числе четверо детей. Информацию о происшествии подтвердил губернатор региона Василий Голубев.

На кадрах, которые публикует Telegram-канал SHOT, виден черный автомобиль со смятым капотом, стоящий на обочине дороги. Еще одна машина съехала с проезжей части в кювет.

ДТП произошло вечером 21 августа. По имеющимся данным, на трассе Ростов-на-Дону — Волгодонск произошло лобовое столкновение автомобилей Lada Priora и Lada 2114. На месте происшествия работают следователи, устанавливаются причины произошедшего.

Ранее школьный автобус попал в ДТП на трассе Соликамск — Красновишерск в Пермском крае. В результате аварии пострадали 15 детей. По данному факту СК России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).