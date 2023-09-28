Опубликовано видео с места, где сбили сбежавшего из детского сада ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появилось видео с места, где сбили ребенка, сбежавшего из детского сада в Орле. На кадрах, опубликованных РЕН ТВ, видно, что движение машин на этом участке дороги довольно оживленное.

Ранее сообщалось, что в Орле трехлетний ребенок сбежал из детского сада и попал под грузовик. Мальчика госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. В настоящее время проводится проверка. Воспитанники детского сада находились на прогулке. Мальчик пролез через забор, никто из взрослых этого не заметил. Ребенок перепугался и стал бежать по дороге, пока его не сбил грузовик. Водитель машины не заметил бежавшего ребенка.

До этого в Москве автомобиль службы такси наехал на мальчика, перебегавшего по пешеходному переходу на Нижегородской улице. По предварительным данным, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора. Ребенка госпитализировали. Дептранс Москвы уточнил, что ребенок передвигался на самокате, не спешившись при выходе на проезжую часть.

7 сентября на юге Москвы мотоциклист сбил на нерегулируемом пешеходном переходе мать с ребенком. На видеозаписи, опубликованной департаментом транспорта, видно, что обзор дороги для мотоциклиста был ограничен из-за двигающегося впереди автобуса, но он не сбросил скорость.