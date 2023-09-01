Опубликовано видео с ДТП под Волгоградом, в котором погибли двое детей Двое детей погибли в результате наезда «Рено» на отбойник под Волгоградом

Фото: t.me/VOLG_34MVD

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области двое детей погибли в ДТП, сообщает пресс-служба УМВД региона в Telegram. Женщина за рулем автомобиля «Рено» не справилась с управлением и въехала в дорожный отбойник.

На мосту через реку Волгу в Среднеахтубинском районе водитель автомобиля «Рено» не справилась с управлением и совершила наезд на отбойник. В результате ДТП погибли двое детей 10 и 11 лет, — сообщили в УМВД.

31 августа в Хабаровском крае четыре человека погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей. Еще один пассажир был госпитализирован.

До этого грузовой автомобиль на скорости переехал мотоциклиста в подмосковном Раменском. Сообщается, что байкер выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Пострадавший скончался на месте. О состоянии водителя грузовика ничего не уточнялось.

28 августа в подмосковной Коломне два человека погибли при заезде автомобиля в водоем. По предварительным данным, 77-летнему водителю Mitsubishi Pajero стало плохо за рулем, из-за чего он потерял управление. Автомобиль съехал в озеро в районе Западного карьера. В салоне также находился еще один пассажир.