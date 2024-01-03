Опубликовано видео с дрифтом «буханки» на льду Байкала Экстремалы на УАЗе устроили дрифт по льду Байкала

Фото: Alexandr Knyazev/Russian Look/Global Look Press

На острове Ольхон местные любители экстремального автоспорта решили попробовать в дрифте автомобиль марки УАЗ, известный в народе как «буханка». Telegram-канал Babr Mash опубликовал видео с маневрами автомобиля на льду озера Байкал.

Авторы публикации отметили, что мероприятие это опасное. Не вся водная гладь озера покрылась крепкой ледяной коркой.

Ранее житель Карелии устроил дрифт-шоу вокруг снеговика на перекрестке. Инцидент произошел в Кондопоге. Как показали записи камер видеонаблюдения, сначала двое молодых людей в ночное время слепили снеговика прямо на перекрестке, а чуть позже автомобилист сделал вокруг снежной фигуры несколько идеально ровных кругов.

В ноябре в Челябинской области в поселке Метлино табун лошадей провалился под лед на озере Кожакуль. Все животные находились на самовыгуле. Спасти удалось лишь двух из шести животных. Лошади быстро ослабли из-за холода, пока спасатели с помощью бензопил делали тропу к берегу. Всего от места происшествия спасатели прорубили тропу длиной 150 метров. Также в спасательной операции использовались топоры и ломы.