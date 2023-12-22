Опубликовано видео с бурятским отшельником, прожившим в лесу 25 лет В Бурятии волонтеры просят отшельника с отмороженными руками вернуться к людям

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В Бурятии волонтеры решили помочь местному отшельнику Леониду, который живет в лесу последние 25 лет, сообщил фонд «Рожденные помогать». Мужчина потерял все пальцы на руках, поэтому филантропы Тарбагатайского района решили помочь ему с оформлением пенсии по инвалидности. Леонид ушел жить в лес, где обустроил себе землянку, в 35 лет, когда развелся с супругой. При этом в разговоре с волонтерами он признался, что часто выходит к людям, хоть и живет на опушке лесного массива.

Долго сидели, обсуждали, в чем Леонид нуждается. Много рассказал о своей жизни в лесу, об охоте и даже похвастался трофеем: гураньи рога и заяц килограммов на пять, — рассказали посетившие отшельника волонтеры.

Сейчас волонтеры периодически приносят Леониду еду, теплые вещи, сладости. Отшельник признался, что не видит смысла возвращаться к людям, землянка — его дом, а известные ему родственники злоупотребляют алкоголем.

Ранее сообщалось, что об отшельнике волонтеры узнали благодаря жителям одного из сел. По словам активистов, мужчина не хотел ехать в больницу, поэтому потребовались долгие уговоры. Отшельнику также закупили продукты, валенки и оформили полис ОМС.