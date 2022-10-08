Появилось видео прохода поезда по Крымскому мосту впервые после взрыва

Фото: Пресс-служба Крымской железной дороги

В Сети появилось видео, на котором показано, как тестовый поезд прошел по железнодорожному полотну впервые после взрыва на объекте. Соответствующие кадры опубликовал Минтранс России.

Проход состава был выполнен успешно, в связи с чем ведомство разрешило движение поездов по Крымскому мосту.

Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев поручил усилить контроль за транспортной безопасностью на Крымском мосту, а также проводить усиленный досмотр транспортных средств на объекте.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту. Утром 8 октября на транспортном объекте произошел подрыв грузовика, следом было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава, двигавшегося в направлении Крыма. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета, погибли три человека.

Позднее стало известно, что предполагаемым водителем взорвавшейся фуры мог быть дядя владельца машины 51-летний Махир Юсубов.

Владелец фуры Самир Юсубов записал видеообращение, в котором заявил, что не имеет никакого отношения к взрыву, поскольку на большегрузе работал его дядя. Молодой человек добавил, что родственник долгое время зарабатывал грузоперевозками — он брал заказы на специальных сайтах.

РБК позднее сообщил, что водитель грузовика мог не знать о запланированном теракте. Шофер получил заказ на перевозку удобрений по Сети. Заказ был оформлен тоже через интернет, водителя, возможно, использовали вслепую.