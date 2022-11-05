Опубликовано видео крупного пожара в кафе Костромы

Фото: 44.mchs.gov.ru

В Сети появилось видео крупного пожара в кафе Костромы, в котором погибли пять человек. Специалисты ликвидировали огонь около 07:30 по московскому времени. В настоящий момент они продолжают работать на месте.

Площадь пожара составляла 3,5 тысячи кв. м, в борьбе с огнем были задействованы 50 человек и 20 единиц техники. Из горящего здания эвакуированы 250 человек. Для их размещения и обогрева к месту ЧП были направлены пассажирские автобусы.

На место происшествия прибыл губернатор Костромской области Сергей Ситников, чтобы контролировать ход работ и оказание помощи людям. О текущей обстановке его проинформировал начальник регионального главка МЧС Дмитрий Корнеев.

Как сообщалось ранее, в результате пожара погибли пять человек и еще четыре пострадали. После локализации пожара кровля горевшего здания обрушилась.