Опубликовано видео пожара в казанской больнице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очевидцы публикуют в социальных сетях видео сильного пожара в больнице №18 в Казани. На кадрах видно, как из окон здания валит густой черный дым. Кроме того, на одном из роликов можно разглядеть, как пожарная машина въезжает на территорию медицинского учреждения.

По данным СМИ, огонь охватил площадь в 60 квадратных метров. Как добавили в МЧС, пламя уже потушили при участии 59 огнеборцев и 20 единиц техники. По данным ведомства, самостоятельно эвакуировались 23 человека. Пострадавших нет.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что пожар вспыхнул в казанской больнице №18 на улице Мавлютова. По его данным, возгорание началось в лаборатории учреждения. При этом журналисты писали, что огонь распространился на площади 80 квадратных метров.

Тем временем в Москве спасатели полностью ликвидировали пожар в Театре сатиры. Пламя распространилось на площади 250 квадратных метров. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Изначально в СМИ распространилась информация, что причиной задымления в театре, предварительно, могли стать ремонтные работы. Но в МЧС опровергли эту информацию.

До этого из здания Дворца культуры «Красный Октябрь» в столице эвакуировали около 400–500 человек. Выяснилось, что в ДК произошло замыкание кабеля в подвале без последующего горения. Спасатели и медики прибыли к дому 7 по улице Вишневой.