Опубликовано видео пожара в ангаре яхт-клуба в Подмосковье Ангар с двумя лодками сгорел в деревне под Мытищами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В подмосковных Мытищах сгорел ангар яхт-клуба, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Согласно данным ведомства, в момент возгорания в ангаре было две лодки.

Сообщение о пожаре по адресу Мытищинский городской округ деревня Степаньково поступило в Главное управление МЧС России по Московской области. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что горит металлический ангар с двумя лодками на территории Яхт клуба, — сообщили в МЧС.

Огнем были охвачены 1000 кв. м. Утром пожар был потушен силами 25 человек и семи ядиниц техники. О пострадавших не сообщается.

Ранее появились кадры пожара на территории нефтебазы в Тамбовской области. По предварительным данным, огонь охватил один из резервуаров после атаки беспилотника ВСУ. Минобороны России эту информацию не комментировало. Местные жители рассказали, что услышали звук мотора, который мог принадлежать беспилотнику, около 04:00. По их словам, вскоре произошел громкий взрыв, после которого над нефтебазой увидели огонь и столб дыма. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров ранее подтвердил, что возгорание произошло на Платоновской нефтебазе.