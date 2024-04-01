Опубликовано видео пожара с «Уралмашзавода» в Екатеринбурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появились кадры пожара, охватившего «Уралмашзавод» в Екатеринбурге. По информации Telegram-канала Mash, загорелся один из цехов. Площадь возгорания на данный момент составляет 800 квадратных метров.

Информация о пострадавших или погибших к настоящему времени не поступала. На кадрах видно, что со стороны завода валит черный дым.

Telegram-канал «112» при этом сообщил, что площадь пожара увеличилась до 4 тысяч квадратных метров. По его информации, пожарные усиливают группировку. К месту происшествия уже прибыли 17 единиц спецтехники и более 50 спасателей. Уточняется, что на территории завода находится огромное количество лакокрасочных материалов. В связи с этим существует угроза дальнейшего распространения огня и даже взрыва.

О пожаре на заводе стало известно около 13:00 по московскому времени. Известно, что завод находится на улице Машиностроителей. Он введен в эксплуатацию в 1933 году. Предприятие специализируется на производстве оборудования для металлургии, горнодобывающей промышленности, энергетики.