Опубликовано видео пожара после взрыва газа в Тобольске

В Сети появились кадры с пожара в Тобольске, который возник после взрыва газа в многоквартирном доме. Жители эвакуированы, огнеборцы тушат возгорание. Причины случившегося выясняются. В МЧС подтвердили, что пострадавших трое, еще двоих спасли.

Площадь возгорания в пятиэтажке составляет 800 квадратных метров. Из зоны воздействия опасных факторов пожара спасено два человека, добавили в ведомстве.

Судя по ролику, полыхает пятый этаж жилого дома, огонь перебросился на крышу. На месте ЧП находятся две скорые помощи. Решается вопрос о временном размещении эвакуированных жителей.