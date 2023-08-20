Опубликовано видео пожара на вокзале в Курске после падения БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очевидцы делятся в соцсетях видеозаписями пожара на железнодорожном вокзале в Курске, который произошел в результате падения БПЛА. Судя по кадрам, возгорание на данный момент незначительное. Тем не менее от здания в нескольких местах поднимается дым.

На место происшествия уже прибыли несколько пожарных расчетов, а также машины скорой помощи.

Известно, что пять человек получили ранения. В настоящее время все оперативные службы находятся на месте происшествия. Минобороны России ситуацию не комментировало.

Недавно стало известно, что украинские военные более 70 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. В результате нападений ВСУ ранения получили четыре человека в Петровском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, а также в Еленовке. Кроме этого, украинская армия совершила три обстрела из артиллерии 155 миллиметров на Ясиноватском направлении, на Светлодарском направлении зафиксировано четыре атаки.

Ранее стало известно, что план «Ковер» объявлен из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов в Москве. Все самолеты во Внуково и Домодедово перенаправляются в Шереметьево. Минобороны России и местные власти ситуацию пока не комментировали.