Пожар на складе в Ногинске сняли на видео

Фото: mchs.gov.ru

В Сети появилось видео пожара на складе технопарка «Успенский». Объект горит на территории подмосковного Ногинска. Здание расположено на 58-м километре Горьковского шоссе, оно принадлежит компании ООО «Ресурс».

Пожарные в настоящий момент стараются потушить пожар. Огонь охватил уже примерно пять тысяч квадратных метров, данных о пострадавших пока нет.

Пожар произошел по адресу: Горьковское шоссе, дом 58. Сейчас площадь составляет две тысячи квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. Пожарные работают на месте, — сообщили NEWS.ru в пресс-службе регионального МЧС.

Ранее сообщалось о пожаре на складе Ozon в селе Петровском Истринского района Московской области. Пламя охватило площадь в 55 тысяч квадратных метров. Частично обрушилась кровля и стены здания. В миссии по ликвидации огня были задействованы вертолеты Ми-8 и Ка-32, а также пожарный поезд. Из здания самостоятельно сумели эвакуироваться около тысячи работников. Ликвидировать пожар удалось только спустя пять дней.