Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине под Томском В Томской области загорелась нефтяная скважина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Томской области произошло возгорание на нефтяной скважине, сообщает Telegram-канал «112». По данным канала, ЧП произошло во время работы бригады специалистов на месторождении «Томскнефть ВНК» в Александровском районе.

Предполагается, что произошло газонефтеводопроявление — смесь полыхнула. В результате инцидента никто не пострадал. На место прибыли технические службы. Объект находится недалеко от границы с Ханты-Мансийским автономным округом.

14 февраля ВСУ атаковали две нефтебазы — в Белгородской и Курской областях. Пожар возник только при падении БПЛА в Курской области, но распространения огня удалось избежать. Для тушения привлекли 165 человек и 35 единиц техники. Предполагалось, что горел резервуар объемом 100 тонн.

В январе произошел пожар на нефтебазе в Клинцах, возникший после сброса боеприпаса с украинского беспилотника. Инцидент был снят на видео пассажирами прибывшего в город поезда. В результате территория рядом с местом ЧП была оцеплена, поэтому людям пришлось обходить ее по снегу.