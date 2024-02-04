Опубликовано видео потопа в центре Нижнего Новгорода В центре Нижнего Новгорода затопило перекресток

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В ночь на 4 февраля в центре Нижнего Новгорода прорвало трубу. В итоге затопленным оказался один из перекрестков и прилегающая к нему территория. Автомобили вынуждены «переплывать» затопленную территорию. NGS.ru сообщает со ссылкой на Нижегородский водоканал, что на место аварии выехала бригада и начала устранять утечку.

Некоторые жители ближайших из-за аварии остаются без воды. Ожидается, что работы закончат к 21:00, а подачу воды восстановят ближе к полуночи.

Параллельно ведется восстановление дорожного полотна и плиточного покрытия. В Центре развития транспортных систем сообщили о временном прекращении движения трамваев на улице, где произошла коммунальная авария.

В январе трубу прорвало на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде. Авария на теплосетях оставила без отопления более 30 многоквартирных домов. Столбики термометров в городе опустились до девяти градусов ниже нуля.

Раннее в Орле прорвало трубу с горячей водой в лицее № 40 после аварии в котельной, которую спровоцировал скачок электроэнергии. Никто из учителей и школьников не пострадал.