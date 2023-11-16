Опубликовано видео постановки на дежурство гиперзвукового «Авангарда» в РФ

Фото: МО РФ

Министерство обороны России опубликовало видео перевооружения Ясненского ракетного соединения в Оренбургской области на ракетный комплекс стационарного базирования «Авангард». Межконтинентальная баллистическая ракета загружается в шахтную пусковую установку с помощью гидравлического механизма. Сложнейшие технологические операции продолжаются несколько часов, уточнили в ведомстве.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что РФ впервые за всю историю опередила конкурентов в сфере ракетно-ядерного оружия, став обладателем уникальных стратегических вооружений. По его словам, это гарантирует безопасность страны на десятилетия вперед.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президент РФ Владимир Путин намекнул на разработку нового оружия. По его словам, Вашингтону следует серьезно озаботиться этим вопросом, ведь Россия уже доказала, что может не только создавать мощнейшее вооружение, но и успешно применять его в бою. Когда Россия впервые применила гиперзвуковое оружие в ходе спецоперации на Украине, Вашингтон был шокирован, напомнил он. До этого момента США даже представить не могли, на что способна РФ, добавил Джонсон.