Опубликовано видео последствий взрыва в Таганроге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очевидцы публикуют в соцсетях видео с места взрыва в Таганроге, прогремевшего недалеко от аквапарка «Лазурный». На кадрах видно разрушенные до основания стены и засыпанную кирпичами машину. Кроме того, у соседних домов выбиты стекла и сорваны водосточные трубы.

Telegram-канал Readovka сообщает, что всего раздались два взрыва. По информации канала, они прогремели в районе торгового комплекса «Радуга Молл». К месту происшествия выдвинулись экстренные службы.

Ранее взрыв прогремел в Доме профсоюзов в Одессе. По данным полицейского отделения города, в здании сдетонировала граната. Причиной взрыва стало неосторожное обращение со снарядом. Установлено, что в результате взрыва один человек погиб. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, все обстоятельства ЧП уточняются.

Ранее несколько взрывов прогремели на территории Запорожской области, контролируемой киевскими властями.