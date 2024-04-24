Опубликовано видео последствий взрыва с места соседских разборок с гранатой Ставрополец хотел напугать соседа гранатой, но подорвался сам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В поселке Загорском под Минеральными водами мужчина хотел напугать соседа гранатой, но случайно подорвался сам, сообщают в пресс-службе управления Следственного комитета Ставрополья. Известно, что мужчины давно враждовали.

В поселке Загорском между двумя соседями на протяжении длительного времени были конфликты. Днем 24 апреля мужчина пришел в гараж соседа и активировал имеющееся при нем взрывное устройство (предположительно - гранату), — сообщили в Следкоме.

Потерпевшего с ранами доставили в больницу и его жизни ничего не угрожает. А вот мужчина с гранатой скончался на месте. Уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на убийство общеопасным способом и незаконном хранении оружия.

Ранее в Москве мужчина выстрелил через дверь в 48-летнюю соседку, которая очень громко говорила со слабослышащим супругом. 28-летний владелец оружия выпивал пиво на лестнице и услышал шум в квартире соседей. Испытывая раздражение, он взял пневматическое оружие, прицелился в дырку из-под глазка в двери, закрытую губкой, и выстрелил. Женщину госпитализировали.