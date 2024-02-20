Опубликовано видео последствий обстрела Донецка со стороны ВСУ

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по Донецку, в результате атаки погибла женщина, еще четыре человека пострадали. РИА Новости опубликовало кадры с места обстрела. На записи можно увидеть работу сотрудников экстренных служб.

Судя по видео, у автомобилей выбиты стекла, также повреждены фасады зданий и магазинов, а на проезжей части лежит тело погибшей.

Об атаке ВСУ ранее сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Он уточнил, что удар пришелся по Киевскому району.

До этого украинская армия нанесла удар по Куйбышевскому району Донецка. Атака была зафиксирована в 02:10 по местному времени. В общей сложности ВСУ выпустили по населенному пункту Карловка 20 ракет из РСЗО. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что ВСУ начали переброску резервов, потому что они рассчитывают на возобновление контрнаступления. По его мнению, в ближайшее время российская армия будет проявлять крайнюю осторожность. Эксперт также выразил надежду, что следующий удар ВС РФ по противнику станет внезапным.

Военный эксперт также заявил, что все предположения о дальнейших действиях ВС РФ — это «гадания на песке». Вместе с тем он добавил, что вопрос однозначно будет решаться на Донецкой дуге, так как целью остается освобождение Донбасса.