Опубликовано видео удара Су-34 ВКС РФ по мосту на Куземовском направлении

Фото: МО РФ

В Сети появилось видео, на котором российский истребитель-бомбардировщик Су-34 при помощи ракеты Х-38МЛ уничтожил мост на Куземовском направлении в зоне СВО. Кадры опубликовал военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

На крупном плане видно заволакивающий место попадания ракеты белый дым.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором российские артиллеристы нанесли удар по опорным пунктам Вооруженных сил Украины. Позиции противника были уничтожены. Операция проходила на Северском направлении. Артиллерийский огонь корректировали операторы беспилотников. После попадания снарядов в опорные пункты внутри сооружений произошла детонация боеприпасов.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что вертолеты и штурмовики группировки «Запад» ВС России нанесли 24 ракетно-бомбовых удара по живой силе и технике украинской армии на Купянском направлении. Военные ВС РФ также отразили две штурмовые атаки ВСУ в направлении Берестового. Кроме этого, в результате контрбатарейной борьбы российские артиллеристы ликвидировали украинскую самоходную установку 2С1 «Гвоздика» и пункт боепитания в районах Песчаного и Синьковки.