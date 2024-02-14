Опубликовано видео поражения пулеметчиком ВС РФ британского наемника «РВ» опубликовала кадры поражения пулеметчиком ВС РФ британского наемника Мосса

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из пулемета

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео поражения пулеметчиком ВС РФ британского наемника в зоне СВО. Как отмечается, кадры архивные и сняты во время летнего контрнаступления ВСУ у поселка Невельское. На них, как утверждается, британский наемник Александр Мосс из батальона The Chosen получает ранение в шею. По данным канала, этот батальон состоит в основном из американцев и англичан.

Ранее агентство Associated Press писало, что колумбийским наемникам пришлось бежать с поля боя на Украине в страхе перед российскими беспилотниками. По словам одного из наемников, их группа подверглась массированной атаке. Одному из колумбийских военных пробило осколком челюсть. Отмечается, что от дронов было «некуда спрятаться», поэтому мужчины решили спасать свои жизни.

В интервью NEWS.ru командир спецназа «Ахмат» Герой России Апти Алаудинов заявил, что иностранные наемники, воевавшие на стороне ВСУ, поумнели после того, как «получили по зубам» от российских военных. По его словам, они думали, что постреляют на спецоперации на Украине, как на сафари, и уедут домой живыми. Однако, отметил он, все наемники, которые попадали на передовую, либо были уничтожены российскими силами «в максимально короткий срок», либо еле уходили оттуда живыми.