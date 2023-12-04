Опубликовано видео попытки спасения раненого пса под Нижним Новгородом В Нижегородской области щенка овчарки убили двумя выстрелами в упор

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В селе Дивеево Нижегородской области живодеры застрелили пса из охотничьего ружья, сообщают депутат городской Думы города Сарова, директор местного приюта для животных «Мурррдом» Дмитрий Авдеев. Собаке выпустили два заряда дроби в грудь и брюхо в упор. Молодую овчарку пытались спасти волонтеры поисково-спасательного отряда, но усилия оказались безуспешны. Волонтеры написали заявление в полицию.

В Дивеево расстреляли собаку, щенка овчарки. То ли по пьяни, то ли демонстративно, прямо под окнами Дивеевского монастырского скита. Два выстрела в упор. Реанимация не помогла, пробито легкое, обильное кровотечение в брюшную полость. Стонал и мучился по-человечьи, — написал Авдеев.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил строить приюты для бездомных собак на деньги со штрафов за жестокое обращение с животными и за избавление от питомцев. Депутат уточнил, что потребность в приютах в России закрыта только наполовину. Парламентарий также призывает повысить статус общественных инспекторов от Росприроднадзора. По его словам, их сообщения о нарушениях в приютах и о жестоком обращении с животными должны рассматриваться в течение 10 дней.