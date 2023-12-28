Опубликовано видео поножовщины в салоне автобуса в Петербурге В Петербурге двое пассажиров автобуса устроили драку прямо в салоне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге мужчина устроил поножовщину в салоне пассажирского автобуса. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения, кадры с которой показал Telegram-канал «Mash на Мойке». На опубликованном ролике видно, что конфликт завязался между двумя пассажирами, один из которых получил удар ножом в шею и руку.

Как передает канал, потасовка произошла в районе Купчино. Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения зашли в автобус, после чего между ними завязалась драка. Напавшего мужчину позднее задержали сотрудники правоохранительных органов. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи зафиксировали у него ранение правой кисти и шеи, важные артерии задеты не были. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее в московском метро между двумя пассажирами произошла потасовка, которая также закончилась поножовщиной. Инцидент произошел в вагоне поезда, следовавшего по фиолетовой ветке от станции «Китай-город» до станции «Пушкинская». Двое мужчин начали спорить во время поездки, после чего один из них достал нож. Второй участник конфликта попытался выхватить холодное оружие из рук оппонента, но получил резаную рану.