Опубликовано видео полуночного погрома в подъезде Уфы В Уфе женщина ночью разгромила горшечные цветы и почтовые ящики в подъезде

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Уфе женщина после полуночи вышла в подъезд и разбила находившиеся там горшки с цветами, а также повредила все почтовые ящики. Позже она вышла на улицу и потеряла сознание. Видео с моментом погрома опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

Спустя некоторое время ее без чувств занесли в подъезд трое соседей. Причины такого поведения не раскрываются.

Администраторы соседского чата микрорайона Яркое, где произошел инцидент, отметили, что не публикуют это видео по этическим причинам, поскольку неясно, из-за чего женщина так себя вела. Они попросили не осуждать соседку за поведение, предположив, что у нее произошел нервный срыв.

По этическим нормам мы не публикуем это видео в соцсетях. Мы не знаем, что с человеком происходило в это время. Скорее всего нервный срыв. Просим не осуждать, — написали администраторы.

Ранее двоих подростков в Москве родители заставили вымыть 17 этажей в подъезде, в котором школьники оплевали зеркало и помочились на лестничной клетке. Хулиганство детей попало на камеры видеонаблюдения, а кадры опубликовали в чате дома.