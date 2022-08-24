Момент поджога администрации в Орле попал на видео

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков опубликовал видео с моментом поджога администрации региона. На кадрах видно, как злоумышленник приехал к зданию на велосипеде, остановился у главного входа, бросил две бутылки с зажигательной смесью, после чего скрылся с места преступления. Клычков отметил, что в результате нападения пострадал один сотрудник администрации.

Как можете видеть, нападавший, одетый в черную куртку, подъехал на велосипеде, лицо не прятал. Бросил одну бутылку с зажигательной смесью, она не взорвалась, тогда он бросил вторую. Пострадал один сотрудник, с ним все в порядке. Во всем остальном, как я и сказал, разбираются правоохранители, — заявил губернатор.

Утром 24 августа Клычков сообщил, что в здание администрации Орла мужчина бросил две бутылки с «коктейлем Молотова». По его словам, возгорание оперативно потушили, пострадал один человек, ему оказали медицинскую помощь.

Глава региона предположил, что подобный акт был совершен в честь Дня независимости Украины, и заявил, что «мы как помогали нашей армии, участвующей в спецоперации, так и продолжим помогать». Поисками злоумышленника занимаются сотрудники правоохранительных органов.