Опубликовано видео первых минут смертельной аварии на трассе М-11

Фото: 53.mchs.gov

В Сети появилась видеозапись, на которой пять легковых авто врезаются в грузовик на трассе М-11 в Новгородской области. В ролике запечатлены первые моменты ДТП, в которое в итоге попал 41 автомобиль. В результате трагедии погиб один человек, пятеро госпитализированы, в том числе четыре ребенка и одна женщина.

Ранее сообщалось, что причиной аварии стали погодные условия, а очевидцы жаловались на нечищенные дороги. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Будет установлена обслуживающая организация, которая должна была следить за состоянием платной трассы зимой.

В рамках расследования уголовного дела следователями будет установлена обслуживающая организация, а также дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, допустивших нарушения требований действующего законодательства по содержанию автодороги в зимний период, — говорится в сообщении ведомства.

Авария произошла 26 февраля днем на 504-м километре федеральной трассы. Из одного грузовика разлился битум, что осложняло работы спецслужб на месте. Известно, что погибшая женщина скончалась еще до приезда медиков на место ДТП. При этом движение на трассе было полностью парализовано на три километра.