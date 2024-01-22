Опубликовано видео перестрелки у караоке-клуба в Ростове Вечеринка в караоке-клубе Ростова прервалась на перестрелку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ростове-на-Дону возле караоке-клуба произошла перестрелка между группой мужчин, сообщает Telegram-канал Don Mash. В ночь на 22 января молодые люди вышли на улицу из заведения и начали выяснять отношения. Один из участников потасовки при этом сел за руль авто и несколько раз пытался наехать на оппонентов.

Позже пассажир автомобиля крикнул в адрес недоброжелателя: «Я вашу маму [насиловал]», после чего тот выпустил несколько пуль в сторону автомобиля. Жители окрестных домов вызвали на место происшествия полицию.

Ранее сообщалось, что группа из семи человек устроила 20 января массовую драку в торговом центре Благовещенска, в котором проходила встреча местного тиктокера Дани Ручникова с фанатами. Инициаторы драки были недовольны внешним видом блогера, пришедшего на мероприятие с розовыми волосами. Позднее участники потасовки были задержаны сотрудниками полиции.

До этого студенты РАНХиГС устроили массовую драку неподалеку от общежития, расположенного на Волгоградском проспекте Москвы. В руководстве вуза заявили, что личности участников инцидента установлены, с ними работает полиция.