Опубликовано видео пеплопада, под который попали вулканологи на Камчатке Путешественники попали под пеплопад вулкана Безымянный на Камчатке

Фото: volkstat.ru

Извержение вулкана Безымянный на Камчатке

Подобравшиеся к жерлу извергающегося вулкана Безымянный на Камчатке вулканологи попали под крупный пеплопад. Видео с редким стихийным явлением опубликовал Telegram-канал РИА Новости. Участник экспедиции Петр Киринкин сообщил, что он и его спутники решили во время пеплопада закрываться нартами — длинными санями, которые они устанавливают на снегоходы.

Начали сыпаться камни, лапилли — пористые вулканические образования, достигающие размера с небольшой кулак. Было принято решение срочно снять со снегоходов нарты и сделать из них импровизированное укрытие, — пояснил Киринкин.

На сайте Камчатской вулканологической станции отмечается, что активность Безымянного начала расти еще с конца марта. Вулканологи отправились на станцию Апахончич 6 апреля для проведения аэрофотосъемки. Согласно дневнику экспертов, лава с вулкана начала сходить 7 апреля в 17:30, а пеплопад продолжался до утра 8 апреля.

Ранее пилот России Юрий Сытник в разговоре с NEWS.ru заявил, что выброшенный камчатским вулканом Безымянным пепел очень опасен для гражданских авиалайнеров. По его словам, абразивные частицы могут уничтожить работающий двигатель самолета за считанные минуты.