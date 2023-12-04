Опубликовано видео падения студента с крыши лофта «Этажи» в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Mash на Мойке» опубликовал видео, на котором запечатлен момент падения студента с крыши лофта «Этажи» в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, как молодой человек позирует на краю смотровой площадки и в какой-то момент переваливается за перила.

По данным канала, после ЧП сотрудники лофт-проекта вызвали врачей. Площадка не была оборудована защитным стеклом.

Ранее стало известно, что 16-летний подросток перелез через ограду на террасе четвертого этажа лофта, чтобы сделать снимки. Он поскользнулся и упал вниз. Юноша получил компрессионный перелом позвоночника, сочетанную травму, ушибы легких, печени, поджелудочной, а также переломы костей. Сейчас он находится в реанимации.

Ранее в детском оздоровительном лагере «Солнышко» в Лесном Свердловской области скончалась 15-летняя вожатая. Трагедия произошла в актовом зале лагеря, где собрались дети и другие вожатые. Девушка потеряла сознание, прибывшие на место ЧП медики не смогли привести ее в чувство. Прокуратура начала проверку.