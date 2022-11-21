Опубликовано видео падения стены жилого дома на мужчину на Сахалине

Фото: Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости

Telegram-канал Readovka опубликовал видео взрыва жилого дома в поселке Тымовское на Сахалине. На кадрах видно, как в момент взрыва рядом со зданием оказался мужчина, на которого упала стена жилого дома.

ЧП в пятиэтажке в Тымовском произошло 20 ноября. По информации экстренных служб, на балконе одной из квартир взорвался газовый баллон, из-за чего обрушился целый подъезд. Специалисты приняли решение срочно демонтировать его. По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, если этого не сделать, может обрушиться другая часть здания.

После трагедии возбуждено два уголовных дела, они переданы в центральный аппарат Следственного комитета. В Тымовском районе был объявлен траур.