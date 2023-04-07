Опубликовано видео падения метеорита в Иркутской области

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Камеры наблюдения запечатлели падение метеорита в Усть-Кутском районе Иркутской области вечером 6 апреля. Судя по видео, вспышка была зафиксирована в 22:47.

На странице администрации Усть-Кутского района в соцсети «ВКонтакте» приводится комментарий представителя Иркутского планетария и сотрудника Астрономической обсерватории ИГУ Дмитрия Семенова. Специалист предположил, что это мог быть метеорит, отошедшая ступень ракеты во время ее запуска или спутник, сошедший с орбиты.

Мы бы попробовали рассчитать место падения. Возможно, это действительно метеорит. Но также нужно проверить, не сходили ли с орбиты ступени ракет или спутники — такое тоже не исключено, — сказал он.

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