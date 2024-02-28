Опубликовано видео падения ледяной глыбы на школьника в Кирове

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Кирове ледяная глыба упала на ученика восьмого класса, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, публикуя видео с моментом ЧП. Подростка увезли в больницу. Начата проверка по факту инцидента.

28 февраля в результате падения наледи с элементов пристроя школы № 42 в Кирове был травмирован учащийся восьмого класса. Он госпитализирован в медицинское учреждение, ему оказана необходимая медицинская помощь, — сообщили в прокуратуре.

Предварительно, установлен вред здоровью средней тяжести. В ближайшее время прокуроры оценят работу сотрудников школы, ответственных за безопасность пребывания детей в учреждении.