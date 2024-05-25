Опубликовано видео падения крыши на людей в краснодарской школе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza опубликовал новый видеоролик из краснодарской школы № 29, где произошло обрушение крыши. На нем можно заметить, как обломки сорванной ветром кровли падают прямо на присутствующих.

Как уточнил канал, пострадавшие дети получили многочисленные переломы, ссадины и порезы. Всех их доставили в больницу. На опубликованных кадрах видно, что после падения части крыши на людей другие присутствующие сразу же поспешили на помощь пострадавшим и начали поднимать обломки.

О срыве кровли школы № 29 в Краснодаре сообщил глава города Евгений Наумов. По его словам, хотя инцидент и произошел до начала торжественной линейки, несколько человек получили травмы. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Краснодарской области сообщили, что при срыве крыши в школе № 29 пострадали по меньшей мере 12 детей. Учащиеся получили осколочные ранения различной степени тяжести. Точное количество пострадавших устанавливается.

Позднее пресс-служба Следственного комитета сообщила, что после травмирования детей в краснодарской школе возбуждено уголовное дело. На месте происшествия продолжает работать следователь.