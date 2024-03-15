Опубликовано видео падения глыбы льда на ребенка в Екатеринбурге В Екатеринбурге лед с крыши пятиэтажки упал на трехлетнего мальчика

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Трехлетний ребенок днем 15 марта гулял в Екатеринбурге на сугробах возле пятиэтажного дома, с которого сорвался кусок снежно-ледяной массы. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области, мальчик в результате потерял сознание, однако госпитализация ему не потребовалась.

К счастью, показаний для госпитализации не было, малыша отпустили домой. За его состоянием в динамике будут наблюдать врачи больницы по месту жительства, — рассказали в министерстве.

Управление СКР и прокуратура региона начали проверку по факту инцидента. Они установят, как часто подрядные компании убирали снег с кровли.

Органами прокуратуры устанавливаются обстоятельства произошедшего. Запрошены документы с целью установления лица, ответственного за надлежащее обслуживание и содержание жилого дома, проведение сезонных работ по уборке кровли от снега и льда, — сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что огромная ледяная глыба рухнула на крышу припаркованного автомобиля LADA Kalina в центре Казани, когда в салоне находились парень с девушкой. Пара села в машину буквально за несколько минут до падения льда и снега с крыши.