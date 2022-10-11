Опубликовано видео обстрела спецназом РФ украинских военных в ЛНР

Фото: МО РФ

Агентство РИА Новости опубликовало видеозапись обстрела российским спецназом позиций украинских военных вблизи города Кременная в Луганской Народной Республике. На кадрах показано уничтожение с помощью ПТРК «Корнет» скопления живой силы ВСУ в одном из блиндажей. Несколько украинских военных были убиты, другие получили серьезные ранения.

Командир добровольческого батальона «Русский легион» БАРС-13 Сергей Фомченков ранее сообщил, что российские войска успешно выбили украинские подразделения из сел Терны и Новосадовое. По его словам, линию боевого соприкосновения удалось отодвинуть дальше от дороги, на которую ВСУ пытаются выйти, чтобы перерезать коммуникации и выйти в тыл в Сватово, Кременной, Рубежном и Северодонецке. Он добавил, что российские войска перешли к активной обороне.

Военные эксперты ранее заявили, что подпавшие под мобилизацию россияне будут направлены как на пополнение фронтовых частей, так и в тыловые подразделения, потому что без них ситуация в зоне СВО вряд ли изменится. По оценкам экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, для перелома ситуации потребуется призвать от 500 тысяч до 1 млн человек, а сами мобилизованные будут направлены на пополнение фронтовых частей, где наблюдается острейшая нехватка личного состава.