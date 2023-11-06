В Красноярске задержана 32-летняя местная жительница, которая 3 ноября вырвала у 16-летней школьницы телефон и ударила ее по лицу канцелярским ножом при попытке сопротивления, передает пресс-служба УМВД края. На опубликованном видео с камер внешнего наблюдения видно, что нападение произошло на аллее возле детского сада. Подозреваемая ранее неоднократно судима и имеет дефект речи.