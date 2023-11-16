Опубликовано видео наезда трактора на машину полиции в Томске В Сибири пьяный водитель трактора без прав протаранил машину полиции

Фото: t.me/umvd70

В Томске пьяный 32-летний мужчина, никогда не имевший водительских прав, наехал на автомобиль с сотрудниками полиции, сообщает пресс-служба МВД. Правоохранители обратили внимание на трактор, который передвигался по городу без включенных габаритов. Сначала нарушитель пытался уйти от полиции, но догнать рабочую технику полицейским оказалось несложно. Тогда мужчина решил протаранить автомобиль сотрудников МВД.

Злоумышленник, двигавшийся в ночное время без включенных габаритных огней, не остановился по требованию полицейских и попытался скрыться от них. Во время погони тракторист притормозил и, когда правоохранители, покинув свой транспорт, попытались его задержать, совершил наезд на стоящую патрульную машину, — сообщили в полиции.

В итоге в отношении мужчины было составлено пять административных протоколов. Суд арестовал его на 14 суток, а трактор отправил на спецстоянку.

Летом в Волгограде 21-летний водитель Lada Priora протаранил машину ДПС и опрокинул ее. В результате произошедшего пострадали полицейский и пассажирка Lada Priora. Полицейских из искореженной машины вытаскивали спасатели. На месте также работали сотрудники полиции, пожарные и медики. Госпитализация никому не понадобилась.