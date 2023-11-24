Опубликовано видео наезда поезда на девушку в Красноярске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярске девушка попала под поезд и погибла, сообщает Telegram-канал «Плохие новости». По его данным, она не слышала сигнал машиниста из-за того, что была в наушниках.

Инцидент произошел днем 23 ноября. Девушка собиралась перейти железнодорожные пути и не увидела приближающийся состав. Когда поезд оказался слишком близко, она уже не успевала убежать.

Ранее в Хабаровском крае сотрудники транспортной полиции города Комсомольска-на-Амуре спасли жизнь подростку, который шел по железнодорожному полотну в наушниках. Ребенок при этом не обращал внимания на происходящее вокруг.

Правоохранители доставили его в дежурную часть. Там он рассказал, что шел домой из школы пешком по рельсам, так как потерял кошелек и на проезд у него не было денег. Полицейские передали подростка родителям. На них был составлен административный протокол за ненадлежащее воспитание ребенка.

До этого в больницу имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге после попадания под поезд поступила 19-летняя пациентка. Студентка в наушниках и капюшоне переходила пути перед надвигающимся на нее составом в неположенном месте, но уже по протоптанной до нее тропинке. ЧП произошло вечером возле железнодорожной станции Волковская. Машинист попытался остановить состав, но избежать наезда не удалось. В основном пострадали ноги девушки: их обрезало по колено.