Опубликовано видео наезда на толпу людей в Благовещенске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На камеры внешнего видеонаблюдения попала авария, которая произошла 14 июня в городе Благовещенске Амурской области. На кадрах видно, как минивэн наехал на высокой скорости на толпу людей.

В результате аварии, по предварительным данным, погибли пять человек, из которых трое — дети. Еще четыре человека пострадали.

Telegram-канал SHOT сообщал, что сбивший девятерых человек на тротуаре в городе Благовещенске Амурской области ранее работал охранником. По данным канала, мужчину зовут Евгений Бакарюкин. Канал пишет, что свой минивэн Suzuki Hustler мужчина купил в октябре 2023 года. Менее чем за год на нем накопилось три штрафа на общую сумму четыре тысячи рублей.

Ранее одному из пассажиров удалось заснять на телефон, как автобус съехал в кювет и перевернулся на трассе в Пермском крае. На записи видно, как мужчина сидит в транспорте, в какой-то момент происходит авария.

В начале июня крупная авария произошла на севере Аргентины, там фургон сбил 10 студентов, находившихся на обочине. Одна из пострадавших скончалась по дороге в больницу. Сообщалось, что студенты стояли на обочине из-за поломки автобуса и сигнализировали с помощью телефонов, но грузовик не заметил их.